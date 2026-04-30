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Mau tempo: Seguradoras pagaram 445 milhões em indemnizações e adiantamentos

30 abr, 2026 - 23:25 • Lusa

Um total de "63% dos quase 200 mil sinistros participados já estão encerrados", indica Associação Portuguesa de Seguradores.

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O valor das indemnizações já pagas pelas seguradoras ou objeto de adiantamentos, devido ao mau tempo que afetou o país em janeiro e fevereiro, atinge os 445 milhões de euros, indicou esta quinta-feira a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

Em comunicado, a entidade disse que o "valor das indemnizações já pagas ou objeto de adiantamentos é de 445 milhões de euros, traduzindo um aumento de cerca de 86 milhões de euros relativamente à informação anteriormente comunicada".

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Segundo a APS, atualmente, "63% dos quase 200 mil sinistros participados já estão encerrados ou em fase de adiantamento de indemnizações", sendo que este valor "atinge 65% no caso de processos relativos a particulares (maioritariamente habitações) e 56% nos processos relativos a empresas".

As seguradoras regularizaram 125 mil sinistros, numa média de 1.400 sinistros por dia, destacou.

Em média, pagaram ou adiantaram cerca de "cinco milhões de euros por dia em indemnizações, registando-se inclusivamente um aumento no ritmo destes pagamentos nas últimas duas semanas", lê-se na mesma nota.

A APS apurou que, até à data, o custo total de danos indemnizáveis atinge cerca de 1.200 milhões de euros.

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