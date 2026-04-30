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PR saúda nomeação de João Gomes Cravinho para liderar o Colégio da Europa
30 abr, 2026 - 16:09 • Olímpia Mairos
António José Seguro destaca percurso europeu de João Gomes Cravinho e considera a nomeação para o Colégio da Europa “uma excelente notícia para Portugal”.
O Presidente da República, António José Seguro, congratulou-se esta quinta-feira com a nomeação de João Gomes Cravinho para reitor do Colégio da Europa, em Bruges, destacando o significado nacional e europeu da escolha.
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Em comunicado, o chefe de Estado sublinhou que a instituição “tem formado várias gerações que construíram e aprofundaram o projeto europeu”, considerando que a chegada de Cravinho representa um reforço dessa missão.
O Presidente destacou ainda o percurso do novo reitor, afirmando que “João Gomes Cravinho chega a Bruges com um percurso que poucas vezes se encontra reunido numa só pessoa: académico, alto funcionário da União Europeia, diplomata e ministro em áreas centrais para a agenda europeia de hoje”, acrescentando que “conhece a Europa por dentro, as suas instituições e o seu potencial”.
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Na mesma nota, é salientado que “a sua nomeação significa o reconhecimento de alguém que, ao longo de décadas, soube articular o interesse nacional com a responsabilidade coletiva europeia”, enquadrando a escolha num momento particularmente exigente para o continente.
O comunicado refere ainda que “a guerra no continente, a pressão sobre as democracias, a urgência de uma autonomia estratégica real em matéria de defesa, tecnologia e energia” colocam novos desafios à Europa, exigindo instituições à altura. Nesse contexto, o Colégio da Europa assume “uma responsabilidade acrescida como espaço de formação e pensamento sobre o futuro da integração”.
Para o Presidente da República, a nomeação de João Gomes Cravinho “assume especial significado: sendo um reconhecimento pessoal, é também uma afirmação da capacidade portuguesa para ocupar posições de liderança intelectual e institucional no espaço europeu”.
O comunicado conclui que esta escolha constitui “uma excelente notícia para Portugal e um justo reconhecimento do seu valor”, sendo saudada pelo chefe de Estado “com orgulho, esperança e confiança”.
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