- Noticiário das 15h
- 02 mai, 2026
-
1 de Maio
CGTP apela à greve geral a 3 de junho e acusa Governo de ataque aos trabalhadores
01 mai, 2026 - 19:04 • Lusa
O secretário-geral Tiago Oliveira voltou a pedir que os trabalhadores mostrem a rejeição pelo pacote laboral.
O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apelou esta sexta-feira à mobilização nacional dos trabalhadores para a greve geral marcada para 3 de junho, acusando o Governo de promover um dos maiores ataques de sempre aos direitos laborais.
“Vamos afirmar a nossa indignação e o nosso protesto, a exigência de uma vida melhor e a derrota do pacote laboral. Todos juntos vamos realizar uma grande greve geral no próximo dia 3 de junho”, afirmou Tiago Oliveira no comício final das comemorações do Dia do Trabalhador, promovidas pela CGTP em Lisboa.
Perante milhares de participantes, o dirigente sindical pediu a adesão de todos os trabalhadores e a convergência das diferentes estruturas sindicais na luta contra as alterações à legislação laboral. Segundo Tiago Oliveira, o pacote apresentado pelo executivo representa “um autêntico retrocesso para quem trabalha” e configura “um dos maiores ataques de sempre” aos direitos laborais.
As comemorações do 1.º de Maio em Lisboa incluíram um desfile entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, reunindo trabalhadores, sindicalistas, jovens e reformados, que empunharam bandeiras e cartazes e entoaram palavras de ordem contra o pacote laboral.
A CGTP considera que a greve geral de 3 de junho será determinante para travar as mudanças propostas pelo Governo e reforçar a contestação social às políticas laborais em curso.
- Noticiário das 15h
- 02 mai, 2026
-