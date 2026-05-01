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CGTP avança com greve geral "aberta a todos" para 3 de junho

01 mai, 2026 - 08:45 • João Cunha , João Malheiro

Em declarações à Renascença, o secretário-geral da intersindical deixa um convite implícito para que a UGT adira. Mário Mourão não exclui "nenhuma forma de luta".

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O secretário-geral da CGTP confirmou esta sexta-feira, Dia do Trabalhador, que a central sindical vai convocar uma greve geral para 3 de junho que diz à Renascença ser "aberta a todos".

Tal como a Renascença avançou, Tiago Oliveira confirma que a CGTP convoca "todos os trabalhadores" e deixa um convite implícito para que a UGT também participe, depois de o mesmo já ter acontecido a 11 de dezembro do ano passado.

Tudo porque, no entender da CGTP, a sociedade, em geral, rejeita o pacote laboral.

Do seu lado, em declarações à RTP esta sexta-feira, o secretário-geral da UGT não exclui "nenhuma forma de luta", mas considera que ainda "não é o momento" de tomar uma decisão, apontando para um encontro com o Governo a 7 de maio na Concertação Social para avaliar as respostas "que terão de ser dadas".

Para assinalar o 1.º de Maio, as duas centrais têm dezenas de iniciativas previstas de Norte a Sul do país, desde intervenções político-sindicais, "workshops", corridas e momentos sindicais.

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