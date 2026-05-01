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1º de maio

Dia do Trabalhador: pacote laboral foi o alvo a abater

01 mai, 2026 - 20:01 • Tomás Anjinho Chagas (áudio e texto)

Este ano falou-se menos dos salários ou do aumento do custo de vida, o foco esteve em rejeitar a reforma laboral proposta pelo Governo da AD. "Pacote é para cair", repetiu-se nas ruas. Os cravos de abril mantiveram-se para maio.

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Reportagem em Lisboa na manifestação do Dia do Trabalhador
Oiça aqui a reportagem da Renascença na manifestação do Dia do Trabalhador, em Lisboa. Fotografia: Tiago Petinga/Lusa

Podia ser confundida com uma manifestação marcada especialmente para contestar o pacote laboral do Governo. Este ano, a manifestação do Dia do Trabalhador foi fortemente condicionada pela atualidade, com a reforma laboral da AD na mira.

Centenas voltaram a desfilar com cravos ao peito e cartazes, só que o tom foi menos sobre as dificuldades que os trabalhadores vivem, e mais sobre aquelas que ainda podem vir a viver – se o pacote vier a ser aprovado. Mesmo com o custo de vida a subir a pique e a emagrecer o poder de compra.

Ouça aqui a reportagem sobre a manifestação deste 1º de Maio:

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"Só tinham de nos pagar o suficiente para viver", podia ler-se num cartaz de um manifestante, no Martim Moniz.

Havia quem estivesse mais virado para as desigualdades – bandeira habitual desta manifestação anual: "Este mundo não está justo, há pessoas com muito luxo e há pessoas com muito lixo. Era bom que as pessoas estivessem ao mesmo nível", desabafa Bruno Esteves à Renascença, um dos muitos que se preparavam para subir a Avenida Almirante Reis.

No entanto, muitos assumiam que a manifestação deste ano servia sobretudo para pressionar o Governo a deixar cair a reforma laboral: "Querem é prejudicar o trabalhador, este pacote laboral não alicia minimamente os trabalhadores!", argumenta Marta Esteves.

Tiago Monteiro, poucos metros ao lado, nem hesita sobre a razão de ali estar: "Principalmente lutar contra o pacote laboral que o Governo quer impor".

Vários partidos políticos marcaram presença na manifestação, do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo ao coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, passando pela líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes. Estes são já presença habitual, a principal diferença deste ano foi a passagem fugaz do líder do PS, José Luís Carneiro. Mas nem todos gostaram de o ver por lá.

"Não compreendo. O secretário-geral do PS deixa passar um Orçamento de direita que é contra os trabalhadores. Na altura, sabia que o Governo ia apresentar o pacote laboral", atira José Manuel Rosa, de cravo ao peito.

Este manifestante vinca: "Deixou passar o Orçamento e agora anda a dizer que o Governo não presta. Para fazer políticas de direita a gente não precisa".

No fim, perante largas centenas de pessoas na Alameda, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, confirmou o segredo mais mal guardado: há greve geral marcada para o dia 3 de junho, tal como a Renascença tinha avançado. E pediu uma adesão massiva: "Vamos afirmar a poderosa força dos trabalhadores".

Tiago Oliveira argumentou que o pacote laboral só é apoiado pelo "grande capital" e, por conseguinte, por uma minoria, concluindo que a "maioria" composta pelos trabalhadores vai acabar por derrubá-lo.

O líder da central sindical aproveitou o sol e o apoio para falar sobre o aumento do custo de vida e criticar empresas como a Galp, que voltaram a apresentar lucros extraordinários.

"Isto não é engano, é roubo, é indecente. Isto é roubar o trabalhador. Este é um Governo que vai ao bolso dos trabalhadores, de mãos dadas com o capital", atira Tiago Oliveira.

O líder da central sindical discursou mais de 30 minutos e não deixou de fora as antigas reivindicações, como o aumento de 15% para todos os salários e o limite de 35 horas de trabalho semanal para todo. Mas em Dia de Trabalhador, o pacote laboral foi o protagonista, mesmo que na pele de vilão.

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