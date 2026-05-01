Dia do Trabalhador: pacote laboral foi o alvo a abater

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Podia ser confundida com uma manifestação marcada especialmente para contestar o pacote laboral do Governo. Este ano, a manifestação do Dia do Trabalhador foi fortemente condicionada pela atualidade, com a reforma laboral da AD na mira. Centenas voltaram a desfilar com cravos ao peito e cartazes, só que o tom foi menos sobre as dificuldades que os trabalhadores vivem, e mais sobre aquelas que ainda podem vir a viver – se o pacote vier a ser aprovado. Mesmo com o custo de vida a subir a pique e a emagrecer o poder de compra. Ouça aqui a reportagem sobre a manifestação deste 1º de Maio:



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"Só tinham de nos pagar o suficiente para viver", podia ler-se num cartaz de um manifestante, no Martim Moniz. Havia quem estivesse mais virado para as desigualdades – bandeira habitual desta manifestação anual: "Este mundo não está justo, há pessoas com muito luxo e há pessoas com muito lixo. Era bom que as pessoas estivessem ao mesmo nível", desabafa Bruno Esteves à Renascença, um dos muitos que se preparavam para subir a Avenida Almirante Reis. No entanto, muitos assumiam que a manifestação deste ano servia sobretudo para pressionar o Governo a deixar cair a reforma laboral: "Querem é prejudicar o trabalhador, este pacote laboral não alicia minimamente os trabalhadores!", argumenta Marta Esteves. Tiago Monteiro, poucos metros ao lado, nem hesita sobre a razão de ali estar: "Principalmente lutar contra o pacote laboral que o Governo quer impor".

Vários partidos políticos marcaram presença na manifestação, do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo ao coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, passando pela líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes. Estes são já presença habitual, a principal diferença deste ano foi a passagem fugaz do líder do PS, José Luís Carneiro. Mas nem todos gostaram de o ver por lá. "Não compreendo. O secretário-geral do PS deixa passar um Orçamento de direita que é contra os trabalhadores. Na altura, sabia que o Governo ia apresentar o pacote laboral", atira José Manuel Rosa, de cravo ao peito. Este manifestante vinca: "Deixou passar o Orçamento e agora anda a dizer que o Governo não presta. Para fazer políticas de direita a gente não precisa".