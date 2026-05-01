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GNR apreende mais de dois milhões de cigarros e detém três homens em Guimarães

01 mai, 2026 - 11:57 • Lusa

Os cigarros apreendidos tinham um valor comercial superior a 622 mil euros.

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A GNR deteve três homens e apreendeu dois milhões de cigarros sem estampilha fiscal obrigatória, nem documentação que comprovasse a sua origem legal em Guimarães, anunciou hoje a força policial. .

Os homens, entre os 19 e 54 anos, foram detidos na quarta-feira e são suspeitos de introdução fraudulenta no consumo, referiu a GNR em comunicado. .

Os cigarros apreendidos tinham um valor comercial superior a 622 mil euros, acrescentou. .

A comercialização ilícita poderia ter causado um prejuízo ao Estado Português de cerca de 449 mil euros, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC), assinalou a GNR. .

No âmbito das diligências, os militares da GNR apreenderam ainda o carro utilizado no transporte do tabaco e três telemóveis.

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