GNR detém quatro suspeitos de furto de cobre no concelho de Ferreira do Alentejo

A GNR deteve dois homens e duas mulheres, entre os 26 e os 36 anos, por furto de cobre, no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, revelou esta sexta-feira a força de segurança.

Os quatro suspeitos foram detidos, na quinta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel, pertencente ao Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana (GNR).

No âmbito de uma ação normal de patrulhamento, os militares detetaram estas quatro pessoas na localidade de Gasparões a furtar os cabos de telecomunicações de um poste.

A GNR disse ter abordado os suspeitos, verificando "que os mesmos tinham na sua posse luvas e material para proceder ao corte dos cabos".

No seguimento das diligências policiais, realizaram revistas de segurança aos suspeitos e uma busca ao respetivo veículo, o que resultou na apreensão de 100 metros de cabo de telecomunicações.

A Guarda apreendeu ainda a viatura automóvel, duas tesouras de corte, dois pares de luvas, quatro telemóveis, um x-ato e uma faca de abertura automática.

AS quatro pessoas foram constituídas arguidas e libertadas, sob termos de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo.