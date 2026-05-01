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Incêndio em armazém junto a portagens da A1 em Vialonga

01 mai, 2026 - 12:37 • João Cunha , Diogo Camilo

Alerta foi dado por volta das 11h50. Fogo entrou em fase de rescaldo, não causou feridos e ficou limitado à cobertura​.

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Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta sexta-feira num armazém da empresa DHL, em Vialonga, junto às portagens da A1 no concelho de Vila Franca de Xira, confirmou fonte dos bombeiros à Renascença.

O alerta foi dado pelas 11h51. Por volta das 13h40, o incêndio entrou em fase de rescaldo. Estão no local 46 operacionais e 14 meios terrestres.

Segundo o comandante dos bombeiros de Vialonga aos jornalistas, o fogo não causou feridos e ficou limitado à cobertura.

[notícia atualizada às 14h36]

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