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Incêndio em armazém junto a portagens da A1 em Vialonga
01 mai, 2026 - 12:37 • João Cunha , Diogo Camilo
Alerta foi dado por volta das 11h50. Fogo entrou em fase de rescaldo, não causou feridos e ficou limitado à cobertura.
Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta sexta-feira num armazém da empresa DHL, em Vialonga, junto às portagens da A1 no concelho de Vila Franca de Xira, confirmou fonte dos bombeiros à Renascença.
O alerta foi dado pelas 11h51. Por volta das 13h40, o incêndio entrou em fase de rescaldo. Estão no local 46 operacionais e 14 meios terrestres.
Segundo o comandante dos bombeiros de Vialonga aos jornalistas, o fogo não causou feridos e ficou limitado à cobertura.
[notícia atualizada às 14h36]
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