Mário Mourão: "UGT não vai ceder perante as traves mestras do Governo"

Mário Mourão questionou se "alguém acredita" que o pacote laboral proposto pelo Governo poderá resolver problemas de empresas e trabalhadores, acusando o executivo de Luís Montenegro de querer “competir com salários baixos, com países onde o trabalho é explorado”, enquanto a UGT quer “comparar Portugal com os melhores”.

"Foi unidos que dissemos um 'rotundo não' ao anteprojeto em julho do ano passado. Foi unidos que dissemos que íamos para a greve geral. E foi unidos que recusámos agora um anteprojeto que não evoluiu nas matérias fundamentais. A UGT não cedeu. A UGT não vai ceder perante aquilo que são as traves mestras do Governo ", disse.

Em discurso do 1º de Maio na festa organizada pela UGT no Centro Desportivo do Jamor, Mário Mourão não nomeou o Governo ou o Ministério do Trabalho, mas disse que a organização sindical está mais unida do que nunca.

O secretário-geral da UGT garantiu esta sexta-feira que a central sindical "não cedeu" perante as principais questões em negociações na reforma laboral, considerando que quem quis tentar enfraquecer a UGT, falhou.

Sem dizer se a UGT irá aderir à greve geral convocada pela CGTP para o próximo dia 3 de junho, Mário Mourão lembrou o passado recente, referindo duas vezes a greve de 11 dezembro de 2025 e afirmando que foi unida que a União Geral de Trabalhadores participou nessa ação de luta.

Em declarações à RTP antes do discurso, Mário Mourão avisou que, se o modelo de negociação não se alterar, vai ser muito difícil chegar a um acordo e que a central sindical não está a pensar nessa forma de luta, sem excluir a adesão à paralisação.

"Se mantivermos o modelo de negociação que decorreu até aqui, vai ser muito difícil chegar a acordo. Se não houver boa fé negocial e disponibilidade para aproximar as posições, a negociação está ferida de morte", apontou, referindo que as propostas da UGT estão "todas feitas" e que, se não houver acordo, "não é o fim do mundo".

A posição da UGT surge a dias de uma nova reunião de Concertação Social, agendada pelo Governo para 7 de maio para encerrar o processo negocial.

Mário Mourão discursou minutos depois de o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas à chegada à festa da UGT, ter desafiado o primeiro-ministro a deixar cair a reforma laboral.