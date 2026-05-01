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Spinumviva
Ministério Público desmente notícia sobre denúncia de faturação de Montenegro às Finanças
01 mai, 2026 - 15:52 • Diogo Camilo
Procuradoria-Geral da República diz que "não foi feita qualquer denúncia ou sequer transmissão de informação à Autoridade Tributária", depois do Correio da Manhã ter avançado que teriam sido comunicadas ao Fisco suspeitas com serviços prestados pela Spinumviva.
O Ministério Público desmentiu esta sexta-feira a notícia que faz capa no Correio da Manhã, de que teria sido comunicado à Autoridade Tributária informações relativas à forma como serviços prestados a alguns clientes da Spinumviva foram faturados.
"Na sequência de notícia vinda a público hoje, esclarece-se que, no âmbito da averiguação preventiva respeitante à Spinumviva, não foi feita qualquer denúncia ou sequer transmissão de informação à Autoridade Tributária", refere a Procuradoria-Geral da República numa nota às redações.
Na notícia avançada pelo Correio da Manhã, o jornal avança que estaria sob averiguação a facturação pela Spinumviva de pareceres que tinham sido encomendados inicialmente à sociedade de advogados Sousa Pinheiro e Montenegro, numa forma do primeiro-ministro contornar obrigações fiscais.
O Ministério Público vem agora desmentir qualquer transmissão de informação ao Fisco, não confirmando que estarão a ser investigadas eventuais irregularidades.
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