Choque frontal em Famalicão faz um morto e seis feridos, dois em estado grave

Uma idosa de 87 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas, na madrugada deste sábado, no choque frontal entre uma ambulância de transporte de doentes não urgentes e um automóvel.

O acidente aconteceu numa curva na Nacional 14, em Gavião, Vila Nova de Famalicão, segundo avança o Jornal de Notícias, quando o veículo entrou em contramão e chocou de frente com a ambulância.

De acordo com o jornal, a profissional que seguia na ambulância sofreu ferimentos graves e o condutor também ficou ferido. Já a idosa, que estaria a ser transportada para o lar onde residia após ter tido alta hospitalar, acabou por morrer no local.

No ligeiro seguiam pelo menos quatro pessoas, com idades entre os 30 e os 40 anos. Três ficaram feridas e foram transportados para o hospital, avança o mesmo jornal. Já a agência Lusa, citando fonte da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses, fala em dois feridos graves e quatro ligeiros.

"Um dos feridos graves foi levado por uma ambulância SIV [Suporte Imediato de Vida) de Santo Tirso, outro ferido grave foi levado para o Hospital de Braga e outros quatro feridos ligeiros foram levados para o Hospital de Famalicão", adiantou a mesma fonte dos bombeiros.

O alerta foi dado às 01h01 deste sábado, na Avenida de Santiago de Gavião, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica.