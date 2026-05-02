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Lei laboral
Fenprof junta-se à greve geral anunciada para sexta-feira
02 mai, 2026 - 18:33 • Anabela Góis , Catarina Magalhães
Segundo a federação, qualquer alteração ao pacote laboral terá efeitos na carreira dos professores, considerando as propostas do Governo como "muito penalizadoras".
A Federação Nacional dos Professores vai aderir à greve geral desta sexta-feira convocada pela CGTP, confirmou o presidente da Fenprof, José Feliciano Costa, à Renascença.
Segundo a federação, qualquer alteração ao pacote laboral terá efeitos na carreira dos professores, considerando as propostas do Governo como "muito penalizadoras".
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Para Feliciano Costa, este é "um pacote laboral muito agressivo" e os docentes vão motivados para protestar sobre a carreira docente.
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O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apelou na tarde de sexta-feira à mobilização nacional dos trabalhadores para a greve geral marcada para 3 de junho, acusando o Governo de promover um dos maiores ataques de sempre aos direitos laborais.
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