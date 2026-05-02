Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 03 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lei laboral

Fenprof junta-se à greve geral anunciada para sexta-feira

02 mai, 2026 - 18:33 • Anabela Góis , Catarina Magalhães

Segundo a federação, qualquer alteração ao pacote laboral terá efeitos na carreira dos professores, considerando as propostas do Governo como "muito penalizadoras".

A+ / A-

A Federação Nacional dos Professores vai aderir à greve geral desta sexta-feira convocada pela CGTP, confirmou o presidente da Fenprof, José Feliciano Costa, à Renascença.

Segundo a federação, qualquer alteração ao pacote laboral terá efeitos na carreira dos professores, considerando as propostas do Governo como "muito penalizadoras".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para Feliciano Costa, este é "um pacote laboral muito agressivo" e os docentes vão motivados para protestar sobre a carreira docente.

"A teimosia não é nossa": Montenegro diz que há "sempre espaço para negociar" sobre lei laboral

Dia do Trabalhador

"A teimosia não é nossa": Montenegro diz que há "sempre espaço para negociar" sobre lei laboral

"Há sempre espaço para negociar", insiste o primei(...)

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apelou na tarde de sexta-feira à mobilização nacional dos trabalhadores para a greve geral marcada para 3 de junho, acusando o Governo de promover um dos maiores ataques de sempre aos direitos laborais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 03 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)