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Lei laboral
Fnam vai aderir à greve geral convocada pela CGTP
02 mai, 2026 - 20:07 • João Cunha , Catarina Magalhães
"Vivemos uma situação de enorme fragilidade por falta de resposta e por falta de vontade política para reforçar o SNS", acredita a vice-presidente da federação.
A Federação Nacional dos Médicos vai juntar-se à greve geral desta sexta-feira convocada pela CGTP, confirmou a vice-presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, à Renascença.
Segundo a federação, as propostas do Governo sobre a lei laboral criticadas pelos sindicatos são "um ataque direto ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)".
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Para Bordalo e Sá, este pacote laboral pode agravar da situação no setor público da saúde, já que os médicos vivem "uma situação de enorme fragilidade".
Lei laboral
Fenprof junta-se à greve geral anunciada para sexta-feira
Segundo a federação, qualquer alteração ao pacote (...)
"Vivemos uma situação de enorme fragilidade por falta de resposta e por falta de vontade política para reforçar o SNS", acredita.
De acordo com a vice-presidente, "a reforma laboral não vem trazer nada de bom".
"Para nós, médicos, o caminho é muito claro: é preciso investir no SNS, garantir equipas completas, vínculos estáveis, salários dignos e condições de trabalho justas."
O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apelou na tarde de sexta-feira à mobilização nacional dos trabalhadores para a greve geral marcada para 3 de junho, acusando o Governo de promover um dos maiores ataques de sempre aos direitos laborais.
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