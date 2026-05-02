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Lei laboral

Fnam vai aderir à greve geral convocada pela CGTP

02 mai, 2026 - 20:07 • João Cunha , Catarina Magalhães

"Vivemos uma situação de enorme fragilidade por falta de resposta e por falta de vontade política para reforçar o SNS", acredita a vice-presidente da federação.

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A Federação Nacional dos Médicos vai juntar-se à greve geral desta sexta-feira convocada pela CGTP, confirmou a vice-presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, à Renascença.

Segundo a federação, as propostas do Governo sobre a lei laboral criticadas pelos sindicatos são "um ataque direto ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

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Para Bordalo e Sá, este pacote laboral pode agravar da situação no setor público da saúde, já que os médicos vivem "uma situação de enorme fragilidade".

Fenprof junta-se à greve geral anunciada para sexta-feira

Lei laboral

Fenprof junta-se à greve geral anunciada para sexta-feira

Segundo a federação, qualquer alteração ao pacote (...)

"Vivemos uma situação de enorme fragilidade por falta de resposta e por falta de vontade política para reforçar o SNS", acredita.

De acordo com a vice-presidente, "a reforma laboral não vem trazer nada de bom".

"Para nós, médicos, o caminho é muito claro: é preciso investir no SNS, garantir equipas completas, vínculos estáveis, salários dignos e condições de trabalho justas."

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apelou na tarde de sexta-feira à mobilização nacional dos trabalhadores para a greve geral marcada para 3 de junho, acusando o Governo de promover um dos maiores ataques de sempre aos direitos laborais.

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