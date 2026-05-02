PSP antecipa "noite exigente" com trânsito nas Antas e na baixa do Porto

02 mai, 2026 - 17:50 • Anabela Góis , Catarina Magalhães

Forças de segurança estão a montar um "forte dispositivo policial" na cidade invicta, já que se podem cruzar os festejos académicos na Avenida dos Aliados e no Queimódromo com uma eventual vitória do clube.

Atentos à estrada e às multidões, a Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto antecipa uma "noite exigente" perante os possíveis festejos junto ao estádio do Dragão, devido ao jogo FC Porto - Alverca na noite deste sábado.

As forças de segurança estão a montar um "forte dispositivo policial" na cidade invicta, já que se podem cruzar os festejos académicos na Avenida dos Aliados e no Queimódromo com uma eventual vitória do clube, o que garante a vitória do campeonato.

"Teremos um dispositivo policial com muitos recursos no terreno para controlar os perímetros externos e evitar cenários de crime", afirmou o superintendente Rui Mendes, em entrevista à Renascença.

Este sábado também contará com condicionamentos de trânsito, em particular na zona das Antas e na baixa do Porto.

"O Código Farioli". Renascença lança podcast sobre o treinador do FC Porto





"Na fronteira entre Matosinhos e Porto, a partir das 19h30 vão se confirmar fortes condicionamentos do ponto de vista do trânsito", adiantou.

Porém, há também a possibilidade de o FC Porto entrar em campo já com o título garantido.

