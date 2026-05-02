- Noticiário das 10h
- 03 mai, 2026
-
Futebol Nacional
PSP antecipa "noite exigente" com trânsito nas Antas e na baixa do Porto
02 mai, 2026 - 17:50 • Anabela Góis , Catarina Magalhães
Forças de segurança estão a montar um "forte dispositivo policial" na cidade invicta, já que se podem cruzar os festejos académicos na Avenida dos Aliados e no Queimódromo com uma eventual vitória do clube.
Atentos à estrada e às multidões, a Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto antecipa uma "noite exigente" perante os possíveis festejos junto ao estádio do Dragão, devido ao jogo FC Porto - Alverca na noite deste sábado.
As forças de segurança estão a montar um "forte dispositivo policial" na cidade invicta, já que se podem cruzar os festejos académicos na Avenida dos Aliados e no Queimódromo com uma eventual vitória do clube, o que garante a vitória do campeonato.
"Teremos um dispositivo policial com muitos recursos no terreno para controlar os perímetros externos e evitar cenários de crime", afirmou o superintendente Rui Mendes, em entrevista à Renascença.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Este sábado também contará com condicionamentos de trânsito, em particular na zona das Antas e na baixa do Porto.
"O Código Farioli". Renascença lança podcast sobre o treinador do FC Porto
Guarda-redes, poeta, filósofo e treinador. O podca(...)
"Na fronteira entre Matosinhos e Porto, a partir das 19h30 vão se confirmar fortes condicionamentos do ponto de vista do trânsito", adiantou.
Porém, há também a possibilidade de o FC Porto entrar em campo já com o título garantido.
- Noticiário das 10h
- 03 mai, 2026
-