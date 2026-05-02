Seguro diz "compreender bem as dificuldades" dos agricultores com bloqueio de Ormuz

O Presidente da República, António José Seguro, disse este sábado compreender as dificuldades dos agricultores, agora acrescidas com a guerra no Médio Oriente e o bloqueio do estreito de Ormuz, que, considerou, "nunca devia ter fechado".

De visita à feira agropecuária Ovibeja, o chefe de Estado saudou os agricultores, frisando compreender "bem as suas dificuldades", que agora "também são acrescidas, fruto de uma guerra e de um estreito de Ormuz que nunca devia ter fechado".

"Precisamos que os fertilizantes cheguem às nossas terras e aos nossos agricultores a preços convenientes para que, depois, isso não tenha que se refletir nos produtos alimentares. E, muitas vezes, as bolsas de muitos portugueses não conseguem acompanhar o aumento da carestia do preço desses alimentos", afirmou.

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O estreito de Ormuz, por onde transita normalmente um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, entre outros produtos, continua sujeito a um duplo bloqueio imposto pelo Irão e pelos Estados Unidos, devido à guerra no Médio Oriente.