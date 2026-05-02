Setúbal. Adolescente baleado à porta de bar na Moita
02 mai, 2026 - 13:43
Desconhecem-se, para já, os contornos deste incidente. PJ está a investigar.
Um jovem de 16 anos foi, este sábado, baleado à porta de um bar na Moita, em Setúbal. De acordo com a CNN Portugal, que avançou a informação inicial, o adolescente terá sido transportado para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, em estado grave. O alerta foi dado pelas 07h30 da manhã deste sábado, quando o jovem deu entrada no estabelecimento hospitalar.
A Polícia Judiciária já estará a investigar as circunstâncias do incidente que terá acontecido junto ao "Kais Club".
O Correio da Manhã, por sua vez, adianta que a vítima terá sido atingida na perna esquerda e que, apesar do estado em que se encontra, não corre perigo de vida.
