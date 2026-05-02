- Noticiário das 15h
- 02 mai, 2026
-
Técnicos de Migração alertam para pressão resultante da exposição negativa da AIMA
02 mai, 2026 - 13:27 • Lusa
Em comunicado, o sindicato manifesta "total solidariedade" para com os colegas da delegação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) de Ponta Delgada, onde quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas.
O Sindicato dos Técnicos de Migração defendeu este sábado um apuramento rigoroso da situação que levou às buscas da PJ na delegação da AIMA nos Açores e alertou para a pressão sobre os trabalhadores, resultante da exposição negativa da instituição.
Em comunicado, o sindicato manifesta "total solidariedade" para com os colegas da delegação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) de Ponta Delgada, onde quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas.
A AIMA anunciou, entretanto, a instauração de um inquérito interno, prometendo "total colaboração" com as autoridades.
O sindicato manifestou "profunda preocupação com a imagem que a AIMA tem vindo a assumir na comunicação social e junto da opinião pública".
"A exposição negativa contínua, não só fragiliza a credibilidade da instituição, como também aumenta significativamente a pressão sobre os trabalhadores, que diariamente dão o seu melhor em condições exigentes", lê-se no comunicado.
Para o Sindicato dos Técnicos de Migração, "esta situação não traz qualquer benefício para os cidadãos estrangeiros que dependem destes serviços, antes contribui para agravar dificuldades já existentes".
A organização sindical alertou ainda para "os riscos associados ao recurso ao "outsourcing" em áreas altamente técnicas como a imigração".
"Trata-se de funções que exigem conhecimento especializado, responsabilidade institucional e sensibilidade jurídica, não devendo ser desvalorizadas ou externalizadas sem uma avaliação rigorosa das consequências para a qualidade do serviço público e para a proteção dos direitos dos cidadãos", adianta o sindicato no comunicado.
No seguimento das buscas à delegação da AIMA em Ponta Delgada, a PJ informou, em comunicado, que estava a investigar "crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e de corrupção", tendo a operação sido realizada no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca dos Açores.
"Em causa estão suspeitas da prática de atos ilícitos por funcionários públicos, consistindo na atribuição indevida de prioridade a determinados atendimentos e ao tratamento de processos, mediante contrapartidas de natureza patrimonial", lê-se na nota da PJ enviada às redações.
- Noticiário das 15h
- 02 mai, 2026
-
- AIMA assegura que imigrantes estão regulares mesmo com documentos expirados
- AIMA reconhece erro na recusa de pedido de renovação de residência a criança
- Greve de mediadores culturais da AIMA leva trabalhadores à sede do Governo
- Queriam mostrar gratidão e ser médicos no SNS, mas AIMA vai afastá-los. “Acho que vou ficar ilegal”
- Joe escapou da invasão da Ucrânia, mas três anos depois a AIMA tirou-lhe a proteção temporária. “É reviver o trauma da guerra”
- AIMA cria canal especial para casos de proteção temporária decorrentes da guerra na Ucrânia
- Ordem dos Advogados cria canal para recolher queixas contra a AIMA
- Associação estima expulsão de 45 estudantes de Medicina com decisões da AIMA
- Chega pede auditoria à AIMA dois anos depois da sua criação
- AIMA assegura que imigrantes estão regulares mesmo com documentos expirados
- AIMA reconhece erro na recusa de pedido de renovação de residência a criança
- Greve de mediadores culturais da AIMA leva trabalhadores à sede do Governo
- Queriam mostrar gratidão e ser médicos no SNS, mas AIMA vai afastá-los. “Acho que vou ficar ilegal”
- Joe escapou da invasão da Ucrânia, mas três anos depois a AIMA tirou-lhe a proteção temporária. “É reviver o trauma da guerra”
- AIMA cria canal especial para casos de proteção temporária decorrentes da guerra na Ucrânia
- Ordem dos Advogados cria canal para recolher queixas contra a AIMA
- Associação estima expulsão de 45 estudantes de Medicina com decisões da AIMA
- Chega pede auditoria à AIMA dois anos depois da sua criação