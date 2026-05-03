Dois mortos e dois feridos graves em despiste no concelho de Ferreira do Alentejo

Dois homens morreram e duas pessoas ficaram feridas com gravidade, entre elas uma menor, no despiste de um automóvel ocorrido este domingo na Estrada Nacional 387 (EN387), no concelho de Ferreira do Alentejo, revelaram GNR e Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou à agência Lusa que o despiste da viatura ligeira de passageiros, para o qual foi dado alerta às 14h31, aconteceu perto da localidade de Peroguarda, concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja.

Os dois feridos foram transportados para o hospital de Beja, tendo as duas vítimas mortais sido levadas para os serviços de medicina legal situados na mesma unidade hospitalar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR precisou que "as vítimas mortais são dois homens", enquanto "os feridos são um homem e uma rapariga menor de idade".

Contudo, como os ocupantes do veículo acidentado não traziam consigo documentação, a mesma fonte não soube adiantar, para já, as idades e nacionalidades das vítimas.

O sinistro aconteceu ao quilómetro 2,200 da EN387, de acordo com a Proteção Civil, e o socorro às vítimas obrigou ao corte temporário daquele troço da rodovia, em ambos os sentidos.

A fonte da GNR revelou à Lusa que a circulação rodoviária foi retomada "por volta das 17h20".

Para o local do acidente, foram mobilizados 33 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O INEM, além da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Beja e da ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, mobilizou o helicóptero estacionado no Algarve, mas este meio aéreo acabou por não efetuar o transporte de qualquer vítima.

"As vítimas mortais e os feridos foram transportados de ambulância", disse o comando sub-regional da Proteção Civil, embora tenha acrescentado que o helicóptero acompanhou o transporte dos sinistrados.