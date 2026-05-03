A Força Aérea lançou este domingo mais um satélite para o espaço, considerando este um "passo decisivo no reforço das capacidades" do país nesta área, anunciou aquele ramo militar. O satélite CA-02 foi lançado às 08h00 (hora de Lisboa) com sucesso a partir da base de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos da América (EUA), a bordo de um foguetão Falcon 9 da SpaceX. Em comunicado, a Força Aérea refere que este novo satélite SAR (Synthetic Aperture Radar, Radar de Abertura Sintética em português) na Constelação do Atlântico é o "primeiro integralmente" deste ramo das Forças Armadas e representa "um passo decisivo no reforço das capacidades de Portugal no domínio espacial". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Força Aérea explica que a missão deste satélite "centra-se no reforço da vigilância e monitorização do território nacional – em terra, no mar e no ar –, contribuindo também para a gestão de emergências, a sustentabilidade e a segurança, assegurando, ainda, o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos". "O CA-02, o primeiro satélite totalmente adquirido pela Força Aérea à ICEYE, faz parte da Constelação do Atlântico e está equipado com tecnologia de radar de abertura sintética (SAR). Esta capacidade permite observar a superfície terrestre em quaisquer condições meteorológicas, independentemente da hora do dia, 24 horas por dia, sete dias por semana", indica.

A Força Aérea refere ainda que este satélite dá a Portugal "capacidade autónoma de observação da Terra a partir do espaço", o que "contribui para fortalecer a soberania nacional, a resiliência e a prontidão estratégica, num contexto internacional cada vez mais complexo e exigente". Num depoimento que acompanha a nota, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), general Sérgio Pereira, considera que este lançamento é "mais um grande sucesso" para aquele ramo das Forças Armadas. Falando num "dia feliz", Sérgio Pereira indica que "a Força Aérea, com este segundo satélite, aumenta a sua capacidade no espaço ao serviço de Portugal e dos portugueses". "Assistimos ao lançamento do segundo satélite de tecnologia SAR, o que nos permite o tempo de revisita cada vez mais robusto, mais forte, o que nos torna mais resilientes", afirma.