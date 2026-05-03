Milhares de pessoas assistem ao cortejo da Festa da Flor na Madeira apesar da chuva

À chegada ao desfile, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, desvalorizou a chuva e destacou a ocupação hoteleira de 95% para este período festivo.

Desfilaram este domingo sete grupos, sendo que, no dia 17 de maio, outros sete percorrerão as avenidas marginais do Funchal.

Este ano, o Governo Regional decidiu dividir o cortejo, o principal momento do evento, em dois dias, reforçando também a programação, assim como o investimento, que ascendeu a 1,1 milhões de euros , o mais alto de sempre.

Milhares de turistas e residentes deslocaram-se este domingo à marginal do Funchal para assistir ao cortejo alegórico da Festa da Flor da Madeira , apesar da chuva.

A Festa da Flor 2026, que tem como tema os 50 anos da Autonomia, começou na quinta-feira, prolongando-se até 31 de maio.

O evento, um dos principais cartazes turísticos da Madeira, conta este ano com algumas novidades, entre as quais um desfile de moda ligado ao bordado regional, mais instalações florais e espetáculos de arte circense.

Estão igualmente agendados 85 concertos, além de 25 atuações de grupos folclóricos e 13 atuações de grupos da Flor, envolvendo um total de quatro mil pessoas.

Os tapetes florais, o "mercadinho das flores", que conta com 25 casinhas onde podem ser apreciadas flores e produtos regionais, e uma parada de automóveis clássicos são outras das atrações do evento.

A Festa da Flor acontece tradicionalmente no início da primavera, tendo começado a ser um dos principais cartazes turísticos da Madeira em 1979, divulgando as flores que tornaram a ilha conhecida.

A sua origem está numa iniciativa com o mesmo nome, organizada pelo Ateneu Comercial do Funchal desde 1954, mas o certame passou depois a ter programa oficial organizado pelo Governo Regional.