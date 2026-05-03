Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 04 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Seguro preocupado com agressões a militares. “Agredir quem nos protege é fragilizar a liberdade”

03 mai, 2026 - 12:58 • Isabel Pacheco

A GNR assinou este domingo 115 anos de existência, numa cerimónia que decorreu no Porto e que contou com a presença do Presidente da República.

A+ / A-

O Presidente da República está preocupado com episódios de violência contra agentes de autoridade e pede a promoção de uma cultura de respeito democrático. "Enquanto comunidade devemos reafirmar claramente que a violência nunca é aceitável”, reafirma António José Seguro.

Durante a cerimónia dos 115 anos da GNR, no Porto, este domingo, o Chefe de Estado lembrou que “desrespeitar a autoridade legítima, agredir quem nos protege é fragilizar a nossa liberdade”.

“Em sociedade, não há liberdade sem regras, não há direitos sem deveres e não há segurança sem respeito mútuo”, diz Seguro, para quem é “essencial promover uma cultura de respeito democrático, respeito pelas instituições, pelas leis e pelas pessoas que a representam no terreno”.

“Esse respeito não se impõe apenas por via legal. Constrói-se na educação, no exemplo e no diálogo”, admite.

Dirigindo-se aos militares, a quem pediu que continuem “a dar exemplo de rigor” e ser “rosto de proximidade”, Seguro reconheceu que o futuro traz “desafios complexos” e, por isso, é preciso apostar na “inovação, na formação e modernização”.

“Este caminho exige também uma renovação sustentada dos seus recursos humanos, tornando as carreiras da Guarda cada vez mais apelativas para as atuais e novas gerações. Só assim será possível garantir uma instituição preparada, resiliente e fiel à sua missão”, remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 04 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Maria
    03 mai, 2026 Palmela 19:08
    Sim mas o teu camarada do ps e um derrespeitador que voltou as costas ao presidente da assembleia da republica! Fosse que discurso fosse a educacao cabe em todo lado! A minha mae dizia isto muita vez.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)