Seguro preocupado com agressões a militares. “Agredir quem nos protege é fragilizar a liberdade”

O Presidente da República está preocupado com episódios de violência contra agentes de autoridade e pede a promoção de uma cultura de respeito democrático. "Enquanto comunidade devemos reafirmar claramente que a violência nunca é aceitável”, reafirma António José Seguro.

Durante a cerimónia dos 115 anos da GNR, no Porto, este domingo, o Chefe de Estado lembrou que “desrespeitar a autoridade legítima, agredir quem nos protege é fragilizar a nossa liberdade”.

“Em sociedade, não há liberdade sem regras, não há direitos sem deveres e não há segurança sem respeito mútuo”, diz Seguro, para quem é “essencial promover uma cultura de respeito democrático, respeito pelas instituições, pelas leis e pelas pessoas que a representam no terreno”.

“Esse respeito não se impõe apenas por via legal. Constrói-se na educação, no exemplo e no diálogo”, admite.

Dirigindo-se aos militares, a quem pediu que continuem “a dar exemplo de rigor” e ser “rosto de proximidade”, Seguro reconheceu que o futuro traz “desafios complexos” e, por isso, é preciso apostar na “inovação, na formação e modernização”.

“Este caminho exige também uma renovação sustentada dos seus recursos humanos, tornando as carreiras da Guarda cada vez mais apelativas para as atuais e novas gerações. Só assim será possível garantir uma instituição preparada, resiliente e fiel à sua missão”, remata.