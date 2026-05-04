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Atenção a e-mails e SMS: Fisco alerta para mensagens falsas usadas para roubo de dados pessoais

04 mai, 2026 - 16:43 • Olímpia Mairos

Esquemas de phishing recorrem a comunicações falsas em nome do Autoridade Tributária e Aduaneira para enganar contribuintes e aceder a informação sensível.

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A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou, esta segunda-feira, os contribuintes para a circulação de e-mails e mensagens SMS falsas, enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição, num esquema com o objetivo de roubar dados pessoais e bancários.

Em nota publicada hoje no Portal das Finanças, a AT refere que estas mensagens “incluem links maliciosos” e integram tentativas de fraude conhecidas como phishing, procurando induzir os destinatários a fornecer informação sensível.

Apenas enviamos e-mails de endereços terminados em @at.gov.pt e nunca enviamos links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais”, sublinha a entidade. A AT reforça ainda que “nunca solicita pagamentos através de links enviados por e-mail ou SMS”.

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Perante este tipo de fraude, a autoridade aconselha os contribuintes a realizarem todas as operações digitais exclusivamente através do Portal das Finanças, garantindo que o endereço começa por “https://”, sinal de ligação segura.

As comunicações enviadas centralmente pela AT estão disponíveis no Portal das Finanças”, indica a instituição, explicando que os utilizadores devem autenticar-se e aceder à área de “Comunicações” para consultar mensagens oficiais.

A AT esclarece também que apenas envia comunicações informativas por e-mail ou SMS a contribuintes que tenham ativado esse serviço e que possuam os seus contactos devidamente confirmados na plataforma.

As autoridades apelam à atenção dos cidadãos para este tipo de esquemas, recomendando que não cliquem em links suspeitos nem forneçam dados pessoais fora dos canais oficiais.

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