Averiguação sobre grávida que teve bebé na receção do hospital de Gaia em instrução

A averiguação sobre os cuidados prestados a uma grávida que teve o bebé na receção da urgência do Hospital Santos Silva, em Gaia, passou à fase de instrução, revela o processo da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

"O processo encontra-se em instrução, tendo já sido realizadas diversas diligências tendentes ao apuramento dos factos ocorridos e está em curso a realização da peritagem médica relacionada com a assistência médica prestada, pelo que ainda não é possível estimar uma data para a elaboração do relatório", lê-se numa nota da IGAS com data de 24 de abril, hoje consultada pela agência Lusa.

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Em causa está um inquérito instaurado a 7 de outubro por despacho do inspetor-geral, na sequência de uma participação recebida na IGAS para apurar os factos relacionados com a assistência prestada a uma utente grávida.

O bebé desta utente nasceu na receção da urgência do Santos Silva, hospital da Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, a 4 de outubro de 2025.

O caso foi noticiado pela RTP que avançou que o pai da criança apresentou queixa a várias entidades, porque o bebé terá caído de cabeça no momento da expulsão, enquanto a mãe fazia a admissão.