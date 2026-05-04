Em cinco anos, 200 mulheres foram mães depois dos 50, segundo dados das Estatísticas Vitais do Instituto Nacional de Estatística (INE), lançado na semanada passada.

De acordo com os números, houve 49 nascimentos na faixa dos 50-54 anos, em 2025. Se alargarmos até 2021, registamos 200 nascimentos por mulheres nesta faixa etária.

Nos últimos cinco anos, nasceram 2.983 bebés filhos de mães com 45 ou mais anos. 585 nasceram no ano passado.

Em média, nasceram 1,7 bebés filhos de mães com 45 ou mais anos, nos último três anos.

Em 2025, nasceram 87.764 nados-vivos de mães residentes em Portugal, mais 3.122 (+3,7%) do que em 2024. Cerca de um terço eram filhos de mães de naturalidade estrangeira.

O número de óbitos de residentes em território nacional foi de 121.817, mais 3.421 (+2,9%) do que em 2024.



As Estatísticas Vitais do INE apontam, por outro lado, que em 2025 foram celebrados o maior número de matrimónios dos últimos 15 anos.