Greve na saúde causa constrangimentos em Vila Nova de Gaia

A greve dos trabalhadores do setor da saúde, que arranca esta segunda-feira, está a causar dificuldade aos utentes que procuram uma consulta médica esta manhã.

Nos centros de saúde Soares dos Reis e Nova Salus, em Vila Nova de Gaia, não se realizam as chamadas "consultas abertas".

Ao que apurou a reportagem da Renascença junto de fonte da instituição, todos os técnicos administrativos daquelas unidades de saúde, concentradas no mesmo edifício, aderiram à paralisação de 48 horas convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS).

Uma vez que estes profissionais são responsáveis pelo registo dos utentes no sistema, apesar de haver médicos disponíveis, não é possível agendar o ato médico.

Na atividade programada, a situação é diferente, porque a presença pode ser registada pelo próprio utente, inserindo o cartão de cidadão na máquina das senhas.

Já no Hospital Eduardo Santos Silva, que serve Vila Nova de Gaia e Espinho, pelas 8h15 não eram sentidos constrangimentos. A Renascença tentou perceber a adesão à greve junto da administração do Hospital, mas não obteve resposta.