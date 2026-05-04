Homem de 69 anos morre em despiste de trator no concelho de Arronches

Um homem de 69 anos morreu esta segunda-feira na sequência do despiste do trator que conduzia na zona de Nave Fria, no concelho de Arronches, distrito de Portalegre, revelou fonte da Proteção Civil.

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A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, numa estrada de terra batida, na zona da freguesia de Esperança, foi dado às 17h07.

O óbito do homem foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), adiantou a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Arronches, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER, e um helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado.