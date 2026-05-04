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Incêndio destrói loja no BragaShopping. Centro comercial foi evacuado
04 mai, 2026 - 12:12 • Lusa
O fogo deflagrou numa loja do 1.º andar do centro comercial, mas ainda não são conhecidas as causas. Não há feridos a registar.
Um incêndio destruiu hoje uma loja no centro comercial BragaShopping, no centro da cidade de Braga, mas não há feridos a registar, disse fonte da Proteção Civil do Cávado.
Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 09:41, tendo entretanto já sido dado por extinto.
"Neste momento [cerca das 12:00], decorrem apenas trabalhos de ventilação do espaço", disse a mesma fonte.
O incêndio deflagrou numa loja do 1.º andar do centro comercial, não sendo ainda conhecidas as causas.
O espaço comercial foi evacuado durante o combate às chamas, tendo também ocorrido corte de trânsito nas ruas adjacentes.
No local, estiveram 22 operacionais, apoiados por nove viaturas.
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