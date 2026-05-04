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Incêndio. Um ferido grave e 12 desalojados em Coimbra

04 mai, 2026 - 08:53 • Lusa

Pelas 8h50 as chamas já estavam extintas.

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O incêndio ocorrido esta segunda-feira num apartamento de um edifício na União das Freguesias de Coimbra provocou um ferido grave e desalojou 12 pessoas, segundo a Proteção Civil.

O ferido foi transportado para a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra e pelas 8h50 o incêndio já estava extinto, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A mesma fonte adiantou que a Proteção Civil municipal também foi chamada a intervir.

A informação disponível no site da ANEPC indica que o alerta foi dado pelas 6h31, para um incêndio numa habitação na União das Freguesias de Coimbra (Nova Sé, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu).

Pelas 8h30, estavam no local 19 elementos (bombeiros e PSP), apoiados por sete veículos.

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