MAI quer rever modelo concelhio de combate à criminalidade em Lisboa, Porto e Algarve

O ministro da Administração Interna afirmou esta segunda-feira que o combate à criminalidade nos grandes centros urbanos não deve estar limitado a organizações municipais, propondo um "modelo global" que ultrapasse fronteiras concelhias.

"A urbe não são os concelhos, a urbe é toda a continuidade territorial", disse Luís Neves, num colóquio em Lisboa organizado pela Polícia Municipal da capital, salientando que a malha urbana da região inclui o território entre Vila Franca de Xira, Cascais, Mafra e margem Sul.

"Penso que levará tempo e não dependerá só de mim", mas "temos de pensar em que os sistemas possam ser globais" no combate à criminalidade e quando "queremos balancear os nossos meios", que agora estão organizados por concelhos, explicou Luís Neves, no colóquio coesão social e os desafios da polarização urbana: uma estratégia local de segurança.

"Nos próximos tempos iremos refletir sobre esta ideia aqui [Lisboa], no Porto e no Algarve para que haja constância" no combate à criminalidade em concelhos com malhas urbanas contíguas.

Atualmente, cada município tem "um centro de comando" e, no futuro, "isso pode acontecer, mas é necessário uma continuidade" e "não pode haver compartimentação" de meios, porque "tem de haver uma sequência lógica" no uso dos recursos.

No seu discurso no colóquio, o ministro da Administração Interna contrariou "a questão das perceções" de insegurança na sociedade portuguesa, salientando que a capital tem hoje menos criminalidade que no passado.

Luís Neves pediu que "ninguém utilize os números para, através da manipulação, massificação e deturpação, possa vir a criar uma teoria do caos em que o objetivo é combater o respeito por todas as formas de diversidade do ser humano".

Na construção desta política de segurança, a "Polícia Municipal tem um papel muito relevante e determinante", porque conhece "as dinâmicas locais da comunidade", apontou o governante, elogiando a valorização da carreira dos polícias municipais e a "possibilidade de recrutar diretamente cidadãos com conhecimento do território".

Luís Neves quis também clarificar as funções de todas as forças: "A Polícia Municipal foca-se no acompanhamento do quotidiano urbano" e permite que PSP e GNR se "foquem nas suas funções específicas".

No futuro, o "objetivo é garantir modelos mais adequados" e "uma presença mais próxima das populações".