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Meteorologia

Mau tempo volta em força no final da semana

04 mai, 2026 - 07:25 • João Malheiro

A partir de quinta-feira o tempo vai agravar-se, com a chegada de uma depressão à Península Ibérica.

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A semana arranca como tempo estável, ainda que com alguns aguaceiros mais a norte de Portugal continental, contudo a chuva vai agravar-se bastante no final da semana.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até quarta-feira registam-se aguaceiros a norte e céu pouco nublado no resto de Portugal continental.

As temperaturas também serão estáveis, com mínimas entre os oito e os 12 graus e máximas entre 18 e os 24 graus.

No entanto, a partir de quinta-feira o tempo vai agravar-se, com a chegada de uma depressão à Península Ibérica, que deverá provocar forte precipitação em todo o país.

A chuva vai continuar a cair até ao início da próxima semana, sem que haja, por agora, uma previsão de quando é que o sol possa voltar. Não obstante, as temperaturas deverão manter-se estáveis.

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