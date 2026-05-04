"Pesadelo" da rede Unir. PS de Gaia pede intervenção do Governo

O presidente do PS de Vila Nova de Gaia pediu esta segunda-feira a intervenção urgente do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na resolução do "pesadelo que é" a rede de autocarros Unir naquele concelho.

"Ao continuar a falhar diariamente nas carreiras e horários, a Unir é um pesadelo cada vez maior na vida de dezenas de milhares de pessoas, muitas sem alternativa de transporte para a escola, trabalho e serviços públicos", disse João Paulo Correia, citado num comunicado enviado à Lusa.

O socialista referiu que, em algumas freguesias, a Unir está pior do que há meio ano e que os protestos dos utentes continuam a esbarrar no silêncio do presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, o social-democrata Luís Filipe Menezes.

João Paulo Correia, vereador sem pelouro no executivo municipal, no distrito do Porto, recordou que o presidente da autarquia prometeu "uma solução" para este problema, mas até agora "nada apresentou".

Além disso, o presidente do PS de Vila Nova de Gaia lembrou que, em novembro, Luís Filipe Menezes formou um grupo de trabalho, mas não são, até agora, conhecidas quaisquer diligências ou avanços.

"Aliás, ao fim de dezenas de reuniões de câmara, o tema da Unir só foi a debate por iniciativa dos vereadores do PS", apontou.

João Paulo Correia considerou que o operador da rede Unir Gaia/Espinho, que venceu um concurso público internacional e iniciou a operação em dezembro de 2023, a Transportes Beira Douro (pertencente à Auto Viação Feirense), tem incumprido o contrato desde então.

"Cabe ao presidente da câmara e à administração da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), entidade que gere a rede Unir, a rescisão por justa causa com o atual operador, substituindo-o por um outro durante dois anos (prazo legal), enquanto é lançado e concluído novo concurso público internacional", defendeu.

Dizendo que é necessário pressionar decisões, o socialista contou que irá tomar a iniciativa de se reunir com a nova administração da TMP e pedir a intervenção urgente do ministro Miguel Pinto Luz.

O inquérito à satisfação dos utentes da rede de autocarros Unir, da Área Metropolitana do Porto (AMP), demonstra que o lote de Gaia e Espinho obteve, em todos os indicadores, resultados abaixo dos restantes lotes.

De acordo com os resultados do inquérito realizado em novembro do ano passado e publicado em janeiro, quer no índice global de satisfação (média de 0,67 pontos para toda a rede, numa escala de 0 a 1), quer em todos os indicadores específicos (informação, acessibilidade, conforto, atendimento, limpeza e conservação interior, limpeza e conservação exterior e condução), o serviço do lote de Gaia e Espinho ficou abaixo dos restantes.

A nova rede Unir, que arrancou a 1 de dezembro de 2023 com nova imagem uniformizada, substituiu os serviços efetuados separadamente pelos cerca de 30 operadores privados rodoviários na AMP.