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Pesca da sardinha reabre esta segunda-feira após cinco meses de interdição

04 mai, 2026 - 07:17 • Lusa

Em dias de feriado nacional, é interdita a captura, manutenção a bordo, descarga e venda.

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A pesca da sardinha reabre esta segunda-feira, após quase cinco meses encerrada, mas com um limite de 33.446 toneladas para a frota portuguesa, confirmou à Lusa o Ministério da Agricultura e Mar.

A pesca da sardinha tinha encerrado a 3 de dezembro, para proteger o recurso. A quota da sardinha tem gestão partilhada entre Portugal e Espanha.

Um despacho publicado em Diário da República no dia 22 de abril define os períodos nos quais não é possível capturar, descarregar ou colocar à venda sardinha, além dos limites definidos.

As embarcações com comprimento de fora a fora inferior ou igual a nove metros têm um limite de 2.250 quilogramas (kg) ou 100 cabazes.

Já para as embarcações com comprimento superior a nove metros e inferior ou igual a 16 metros o máximo é de 3.938 kg (175 cabazes), enquanto para as embarcações com comprimento superior a 16 metros é de 6.750 quilos (300 cabazes).

É ainda definido que, a partir das 00h00 de 01 de junho, as embarcações com comprimento de fora a fora inferior ou igual a nove metros têm um limite de 2.700 kg (120 cabazes).

Com mais de nove e menos de 16 metros, o máximo é de 4.725 kg (210 cabazes) e para as embarcações com comprimento superior a 16 metros é de 6.750 kg (300 cabazes).

Em dias de feriado nacional é interdita a captura, manutenção a bordo, descarga e venda de sardinha.

É também proibida a transferência de sardinha para uma lota diferente da correspondente ao porto de descarga, bem como uma mesma embarcação descarregar em mais de um porto durante cada dia.

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