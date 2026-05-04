Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Portugal volta a estar livre da gripe das aves

04 mai, 2026 - 16:16 • Lusa

A validação oficial do estatuto de país livre da gripe das aves é feita pela Organização Mundial para a Saúde Animal.

A+ / A-

Portugal recuperou o estatuto de país livre da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP), após a implementação das medidas de controlo e erradicação dos focos, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"Após a implementação das medidas de controlo e erradicação dos focos ocorridos em Portugal entre 02 de dezembro e 26 de dezembro de 2025, Portugal recuperou o estatuto de país livre da gripe aviária de alta patogenicidade, segundo uma nota da DGAV."

A validação oficial do estatuto de país livre da gripe das aves é feita pela Organização Mundial para a Saúde Animal.

Em abril, a DGAV já tinha levantado a obrigação de confinamento das aves, face à redução do número de casos, mas avisou que a gripe ainda não devia ter cessado.

De acordo com uma nota divulgada à data, na época 2025/2026 tinham-se confirmado 26 focos de infeção pelo vírus da gripe aviária.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 05 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)