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Preços dos combustíveis voltam a subir esta segunda-feira

04 mai, 2026 - 06:52 • Jaime Dantas

Subida do gasóleo superior à da gasolina.

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O preço dos combustíveis volta a subir esta segunda-feira, depois de terem sido reguistados alívios nas semanas anteriores.

Segundo as estimativas do Automóvel Clube de Portugal (ACP), o litro de gasóleo fica 10 cêntimos mais caro e no caso da gasolina, o aumento é de 6,5 cêntimos.

A subida dos preços dos combustíveis deve-se à guerra no Médio Oriente, que levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.

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