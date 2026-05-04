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Preços dos combustíveis voltam a subir esta segunda-feira
04 mai, 2026 - 06:52 • Jaime Dantas
Subida do gasóleo superior à da gasolina.
O preço dos combustíveis volta a subir esta segunda-feira, depois de terem sido reguistados alívios nas semanas anteriores.
Segundo as estimativas do Automóvel Clube de Portugal (ACP), o litro de gasóleo fica 10 cêntimos mais caro e no caso da gasolina, o aumento é de 6,5 cêntimos.
A subida dos preços dos combustíveis deve-se à guerra no Médio Oriente, que levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.
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