PTRR. “21 milhões de euros é dinheiro novo”, diz Castro Almeida

O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, assegura que mais de 21 mil milhões de euros do programa “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) são dinheiro que o Governo afeta pela primeira vez.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O governante rejeita, assim, as acusações da oposição de que as medidas anunciadas há quase uma semana já estavam no Orçamento do Estado, afirmando que só agora está garantido o financiamento.

“Mais de 21 mil milhões de euros é dinheiro novo, não estava em lado nenhum. É dinheiro que o Governo afeta pela primeira vez às 96 medidas do PTRR. Quando se diz que uma parte importante do PTRR já estava no orçamento, sugere que eram medidas que já estavam financiadas, ora, não estavam financiadas”, afirmou Manuel Castro Almeida.

Aos jornalistas, o ministro da Economia garantiu também que a obrigatoriedade de seguro de casas e empresas vai mesmo avançar e que os critérios de apoios a atribuir para o seu pagamento vão ser objeto de um diploma do Governo.

“Nenhum Governo teve a coragem de assumir que vai criar um Fundo de Catástrofes. Por alguma razão ele não existia até agora. Esse Fundo de Catástrofes vai ser financiado à custa de seguros obrigatórios sobre casas e fábricas”, acrescentou Manuel Castro Almeida.

Castro Almeida garantiu apoios para as famílias mais carenciadas.

“Às pessoas de recursos mais débeis, o Governo vai apoiar no pagamento desse seguro obrigatório. O Governo anunciou esse propósito, agora há de aprovar um decreto-lei onde isso ficará fixado”, adiantou Manuel Castro Almeida.

O ministro da Economia falava aos jornalistas no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, ao lado do ministro da Educação, que garantiu estar a trabalhar para reduzir as falhas na leitura, manifestadas por alunos do 1.º e do 2.º ano, de acordo com o estudo divulgado esta segunda-feira pelo EDULOG, o gabinete de estudos para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo.

Fernando Alexandre prometeu medidas para corrigir fragilidades na leitura para os alunos do pré-escolar.