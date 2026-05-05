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Brincadeira à porta de escola de Valongo acaba com jovem ferido com navalha

05 mai, 2026 - 16:57 • Lusa

"Foi uma brincadeira. Quando chegámos ao local os dois jovens permaneciam lá", contou o comandante dos bombeiros locais.

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Um aluno da Escola Secundária de Ermesinde, em Valongo, sofreu esta terça-feira ferimentos num braço, provocados por uma navalha, durante "uma brincadeira" com um colega à porta daquele estabelecimento de ensino, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Segundo Emanuel Santos, os dois jovens estavam a brincar no exterior da escola quando um deles atingiu o outro, de 16 anos, com a navalha que tinha na mão, provocando-lhe "ferimentos ligeiros".

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O alerta foi dado pelas 13h45 e, acrescentou a fonte dos bombeiros, o jovem ferido foi transportado para o Hospital São João, no Porto.

"Foi uma brincadeira. Quando chegámos ao local os dois jovens permaneciam lá", contou Emanuel Santos.

A PSP tomou conta da ocorrência.

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