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Acidente
Brincadeira à porta de escola de Valongo acaba com jovem ferido com navalha
05 mai, 2026 - 16:57 • Lusa
"Foi uma brincadeira. Quando chegámos ao local os dois jovens permaneciam lá", contou o comandante dos bombeiros locais.
Um aluno da Escola Secundária de Ermesinde, em Valongo, sofreu esta terça-feira ferimentos num braço, provocados por uma navalha, durante "uma brincadeira" com um colega à porta daquele estabelecimento de ensino, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais.
Segundo Emanuel Santos, os dois jovens estavam a brincar no exterior da escola quando um deles atingiu o outro, de 16 anos, com a navalha que tinha na mão, provocando-lhe "ferimentos ligeiros".
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O alerta foi dado pelas 13h45 e, acrescentou a fonte dos bombeiros, o jovem ferido foi transportado para o Hospital São João, no Porto.
"Foi uma brincadeira. Quando chegámos ao local os dois jovens permaneciam lá", contou Emanuel Santos.
A PSP tomou conta da ocorrência.
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