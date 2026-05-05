Chuva forte na Madeira leva Proteção Civil a emitir aviso

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira emitiu um aviso face às previsões de forte precipitação para esta terça-feira, alertando para a necessidade de serem adotadas medidas preventivas de segurança.

"O estado do tempo será influenciado pela passagem de uma massa de ar quente e húmido associada a uma depressão centrada a oeste/sudoeste da Região Autónoma da Madeira, em deslocamento para sueste, e que irá condicionar o estado do tempo até final do dia 05", informa aquele serviço.

O SRPC indica que a chuva vai ser "por vezes forte e persistente, por vezes acompanhada de trovoada", e que o vento vai ser "fraco a moderado do quadrante leste, por vezes forte" entre a manhã desta terça-feira e a de quarta-feira.

Devido a esta situação meteorológica, aponta que podem ocorrer quedas de ramos e árvores, "com eventual afetação das infraestruturas de comunicações e energia", arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, bem como o desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, podendo provocar acidentes com veículos em circulação ou com transeuntes na via pública.

Também o piso rodoviário escorregadio, devido à possível formação de lençóis de água, ocorrência de inundações, dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis e desmoronamento de muros de suporte ou taludes.

Para minimizar este tipo de situações, a Proteção Civil recomenda "comportamentos adequados" e a adoção de medidas preventivas, nomeadamente evitar deslocações desnecessárias enquanto persistirem as condições adversas, garantir a desobstrução dos sistemas de drenagem pluvial, removendo inertes e outros objetos suscetíveis de ser arrastados ou de obstruir o escoamento das águas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou, entretanto, o aviso laranja para a costa Norte e Sul, zonas montanhosas e Porto Santo até às 15h00 de hoje, devido à previsão de períodos de chuva persistente, por vezes forte.

A capitania do Porto do Funchal também emitiu um aviso de má visibilidade para a orla marítima do arquipélago que está em vigor até às 06h00 de quarta-feira.

A visibilidade no mar será "moderada, por vezes fraca a má até ao fim da tarde", refere a autoridade marítima regional com base nas previsões do IPMA.