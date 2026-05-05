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Acidente
Circulação retomada na linha amarela do metro em Gaia
05 mai, 2026 - 13:07 • Lusa
O acidente aconteceu cerca das 12h25 quando um veículo ligeiro atravessou indevidamente o canal do metro.
[Atualizada às 13h30]
A circulação na linha amarela do metro do Porto, que esteve hoje interrompida em Vila Nova de Gaia devido a um acidente, foi retomada com normalidade cerca das 13h10, indicou à Lusa fonte da empresa.
"Foi retomada normalmente e está operacional nos dois sentidos", disse a fonte.
A linha amarela (D) esteve interrompida junto à estação de General Torres, em Gaia, no sentido Hospital de São João - Vila D"Este, devido a um acidente com um ligeiro, constatou a Lusa no local.
O acidente aconteceu cerca das 12h25 quando um veículo ligeiro atravessou indevidamente o canal do metro.
Deste acidente não resultaram feridos.
A circulação do metro chegou a estar paralisada nos dois sentidos, tendo um deles retomado a operação cerca de 10 minutos após o acidente.
A linha amarela (D) do metro do Porto liga o Hospital de São João no Porto a Vila D"Este, em Vila Nova de Gaia, atravessando o tabuleiro superior da ponte D. Luís.
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