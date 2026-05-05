Circulação retomada na linha amarela do metro em Gaia

[Atualizada às 13h30]

A circulação na linha amarela do metro do Porto, que esteve hoje interrompida em Vila Nova de Gaia devido a um acidente, foi retomada com normalidade cerca das 13h10, indicou à Lusa fonte da empresa.

"Foi retomada normalmente e está operacional nos dois sentidos", disse a fonte.

A linha amarela (D) esteve interrompida junto à estação de General Torres, em Gaia, no sentido Hospital de São João - Vila D"Este, devido a um acidente com um ligeiro, constatou a Lusa no local.

O acidente aconteceu cerca das 12h25 quando um veículo ligeiro atravessou indevidamente o canal do metro.

Deste acidente não resultaram feridos.

A circulação do metro chegou a estar paralisada nos dois sentidos, tendo um deles retomado a operação cerca de 10 minutos após o acidente.

A linha amarela (D) do metro do Porto liga o Hospital de São João no Porto a Vila D"Este, em Vila Nova de Gaia, atravessando o tabuleiro superior da ponte D. Luís.