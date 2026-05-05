Dois militares feridos em incidente durante salto de paraquedas em Tancos

O Exército Português informou que, durante a manhã desta terça-feira, ocorreu um incidente no âmbito do Curso de Paraquedismo em Tancos, envolvendo dois militares durante a execução de um salto de paraquedas.

Em comunicado, a instituição refere que “foram de imediato acionados os meios de emergência médica”, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM. Posteriormente, acrescenta, “os militares foram evacuados para uma unidade hospitalar”.

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O Exército indicou ainda que “foi igualmente acionado o apoio psicológico”, garantindo acompanhamento tanto aos militares envolvidos como aos respetivos familiares.

Segundo a mesma nota, “foi determinada a abertura de um processo de averiguações” com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente.

O Exército sublinha que “acompanha a situação” e assegura que prestará “os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários” à medida que o processo evoluir.