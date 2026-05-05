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Higiene das mãos: adesão nos hospitais sobe para 82%, mas há margem para melhorar

05 mai, 2026 - 06:00 • Anabela Góis

Taxa de cumprimento atinge máximo histórico, mas continua longe da meta de 90% definida pelas autoridades.

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música do Toy sobre lavagem das mãos
O IPO associou-se ao cantor Toy para a criação de um tema original que promove a correta lavagem das mãos. Ouça aqui a música

A adesão dos profissionais de saúde à higiene das mãos atingiu 82,2% em 2025, o valor mais alto desde que há registo. Os dados são revelados pela Direção-Geral da Saúde no Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se assinala esta terça-feira.

A higiene das mãos antes do contacto com o doente melhorou face a 2024, mas ainda não chega aos 76%, sendo o momento com maior margem de progressão.

Ana Lebre, responsável pelo PPCIRA, lembra que a falta de higienização correta é um risco real para os doentes:

“Há uma proporção significativa das infeções adquiridas durante a prestação de cuidados de saúde — entre 30 e 50% — que poderia ser evitada se a higiene das mãos e outras medidas fossem realizadas corretamente.”

A simples lavagem das mãos “permite cortar a cadeia de transmissão”, estando as infeções hospitalares associadas a mais de 100 mortes por mês.

No ano passado, a adesão atingiu os 82,2%, o valor mais alto de sempre, sendo, segundo Ana Lebre, “um resultado encorajador”.

Em 2025, foram observadas 530.512 oportunidades de higiene das mãos, das quais 436.321 foram cumpridas, correspondendo a uma taxa de 82,2%.

A higiene antes do contacto com o doente continua a ser a mais baixa (75,8%), apesar da melhoria face a 2024.

A higiene das mãos deve ser feita em cinco momentos essenciais:
antes do contacto com o doente, antes de procedimentos limpos ou asséticos, após risco de exposição a fluidos biológicos, após contacto com o doente e após contacto com o ambiente envolvente.

Em 2019, as projeções apontavam para 5 milhões de mortes por ano associadas à resistência aos antimicrobianos. As estimativas mais recentes apontam para 10 milhões em 2050, um número comparável ao cancro.

A meta do PPCIRA é atingir 90% de adesão, exigindo um esforço contínuo e maior literacia dos cidadãos.

O lema da OMS este ano é: “Cada ação conta. A ação salva vidas.”

IPO Lisboa associa-se ao Toy para salvar vidas

No âmbito do Dia Mundial da Higiene das Mãos, o IPO Lisboa lança a campanha “Nas nossas mãos está a segurança de todos”.

O Instituto associou-se ao cantor Toy para criar um tema original que promove a correta lavagem das mãos.

A música pretende incentivar um gesto simples que salva vidas e ajudar a cumprir a recomendação de lavar as mãos durante 40 a 50 segundos.

Maria Olímpia Cid afirma que o objetivo é atingir 100% de adesão, estimando que o IPO possa chegar já este ano aos 90%, graças ao reforço de equipas no terreno.

A campanha reforça que a higiene das mãos “não se restringe ao dia 5 de maio — é diária”.

Ao longo da semana decorrem ações de sensibilização dirigidas a profissionais, doentes e visitantes.

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