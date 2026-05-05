Higiene das mãos: adesão nos hospitais sobe para 82%, mas há margem para melhorar

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A adesão dos profissionais de saúde à higiene das mãos atingiu 82,2% em 2025, o valor mais alto desde que há registo. Os dados são revelados pela Direção-Geral da Saúde no Dia Mundial da Higiene das Mãos, que se assinala esta terça-feira. A higiene das mãos antes do contacto com o doente melhorou face a 2024, mas ainda não chega aos 76%, sendo o momento com maior margem de progressão. Ana Lebre, responsável pelo PPCIRA, lembra que a falta de higienização correta é um risco real para os doentes: “Há uma proporção significativa das infeções adquiridas durante a prestação de cuidados de saúde — entre 30 e 50% — que poderia ser evitada se a higiene das mãos e outras medidas fossem realizadas corretamente.”

A simples lavagem das mãos “permite cortar a cadeia de transmissão”, estando as infeções hospitalares associadas a mais de 100 mortes por mês. No ano passado, a adesão atingiu os 82,2%, o valor mais alto de sempre, sendo, segundo Ana Lebre, “um resultado encorajador”. Em 2025, foram observadas 530.512 oportunidades de higiene das mãos, das quais 436.321 foram cumpridas, correspondendo a uma taxa de 82,2%. A higiene antes do contacto com o doente continua a ser a mais baixa (75,8%), apesar da melhoria face a 2024. A higiene das mãos deve ser feita em cinco momentos essenciais:

antes do contacto com o doente, antes de procedimentos limpos ou asséticos, após risco de exposição a fluidos biológicos, após contacto com o doente e após contacto com o ambiente envolvente.