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Homem encontrado morto na praia do Castelo do Queijo no Porto

05 mai, 2026 - 12:50 • Olímpia Mairos

Vítima terá cerca de 40 anos; alerta foi dado por um popular e autoridades desconhecem, para já, as causas da morte.

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O corpo de um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, no areal da praia do Castelo do Queijo, no Porto. As circunstâncias que estiveram na origem da situação permanecem por esclarecer.

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De acordo com o comunicado da Autoridade Marítima, “o alerta foi recebido cerca das 6h10, através de um popular que se encontrava nas proximidades”, tendo sido prontamente mobilizados meios de socorro e autoridades, incluindo a Polícia Marítima do Douro, os Bombeiros Voluntários do Porto, o INEM e a Polícia Judiciária.

Ainda segundo a mesma nota, “o auto de verificação do óbito foi efetuado no local pela médica do INEM”, seguindo-se as diligências da Polícia Judiciária. Posteriormente, “o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, pelos bombeiros”.

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