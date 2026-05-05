Mais 15 polícias e um civil detidos no caso de alegada tortura no Rato

Dezasseis pessoas foram detidas esta terça-feira no âmbito da investigação a alegados episódios de tortura na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa.

Segundo o comunicado da PSP, “encontram-se em curso 14 buscas domiciliárias e 16 não domiciliárias”, sendo estas últimas realizadas em esquadras da PSP.

As autoridades confirmam ainda que foram “emitidos 15 mandados de detenção para polícias da PSP e um para um civil”, no âmbito do inquérito conduzido pelo DIAP de Lisboa.

Em investigação está a “alegada prática de crimes como tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física qualificadas”, considerados de elevada gravidade.

As diligências são coordenadas por 14 magistrados do Ministério Público e contam com apoio operacional da PSP. O processo encontra-se em segredo de justiça.

A PSP garante que “continuará a colaborar com as Autoridades Judiciárias […] para o apuramento integral dos factos e para a realização da justiça”.

As detenções acontecem numa fase em que decorrem novas diligências relacionadas com o processo. O ministro da Administração Interna já tinha antecipado a possibilidade de novas detenções ao longo do dia.