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Mais de 700 operacionais testam combate às chamas em exercício europeu

05 mai, 2026 - 06:49 • Lusa

Segundo o comandante sub-regional de Viseu Dão Lafões, Miguel Ângelo David, o exercício europeu pretende testar a cooperação e a coordenação, definir processos e modelos de comunicação, e melhorar capacidades operacionais.

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Mais de 700 operacionais do Chipre, Chéquia, Espanha, França, Polónia e Portugal participam entre esta terça-feira e quinta-feira, em Viseu, num exercício europeu que tem como cenário um incêndio rural de grande dimensão.

Organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), através do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viseu Dão Lafões, em articulação com o consórcio internacional EUMODEX, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, o exercício "PT EUMODEX 2026" tem como base um cenário de incêndio rural de grande dimensão, caracterizado pela rápida propagação e pelo impacto significativo em áreas florestais e aglomerados populacionais.

Segundo o comandante sub-regional de Viseu Dão Lafões, Miguel Ângelo David, o exercício europeu pretende testar a cooperação e a coordenação, definir processos e modelos de comunicação, e melhorar capacidades operacionais.

Miguel Ângelo David alertou que poderá haver restrições de trânsito nalgumas zonas, como, por exemplo, no Campo de Viriato (recinto da Feira de São Mateus), onde ficarão instalados os oito módulos (conjunto de pessoas e veículos) internacionais.

De acordo com o responsável, uma das questões a testar será a autossuficiência dos módulos em termos de alimentação, logística de transporte, dormidas e rotação de operacionais.

"Nenhum destes módulos sabe o que vai encontrar. Os cenários vão ser-lhes dados no momento que receberem a missão", com o objetivo da "aprendizagem, da interoperabilidade e da comunicação entre os módulos", explicou.

Portugal participa no exercício com "bombeiros e outros agentes de proteção civil, forças de segurança, comunidades locais, escolas, institutos, juntas de freguesia e escuteiros", que serão envolvidos nalguns cenários deste exercício.

"Não é um exercício habitual, como um simulacro. Estamos a jogar com o fator tempo, mas sobretudo estamos a falar de procedimentos. No final, os módulos internacionais vão obter a sua certificação ou recertificação [no Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia]", realçou, acrescentando que haverá "avaliadores em permanência".

O exercício começa esta terça-feira e termina na quinta-feira "sem fazer interrupções, seja em modo noturno ou diurno".

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