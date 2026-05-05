Mau tempo. Torres Vedras pede ao Estado reparação das estradas nacionais 8 e 374

A Assembleia Municipal de Torres Vedras aprovou hoje, por unanimidade, uma moção em que pede ao Governo e à empresa Infraestruturas de Portugal a reparação das estradas nacionais (EN) 8 e 374, danificadas pelo mau tempo do último inverno.

Os deputados municipais deliberaram "exigir a rápida reparação dos troços afetados, assim como medidas urgentes que minimizem os impactos nas populações e empresas em termos de mobilidade e sem custos acrescidos para os utilizadores", lê-se na moção apresentada pelo PS.

A assembleia alertou para os "danos significativos" nas estradas nacionais do concelho, nomeadamente na EN 8, entre Catefica e Carvalhal, e na EN374, na Granja, "comprometendo a segurança rodoviária e a normal circulação" neste concelho do distrito de Lisboa.

"A degradação do pavimento e os abatimentos tornam estas vias perigosas e difíceis de transitar", sublinharam os deputados municipais.

Além disso, "a ausência de alternativas viáveis agrava os impactos no quotidiano das populações, dificultando o acesso ao trabalho, escolas, serviços de saúde e comércio, além de prejudicar a atividade económica local".

Na moção, é ainda referido que a ausência de alternativas obriga os automobilistas a recorrer à autoestrada A8 "com custos adicionais".