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Motociclista morre em colisão com ligeiro em Sintra

05 mai, 2026 - 22:16 • Lusa

O acidente ocorreu no sentido sul-norte ao quilómetro 6 da A9.

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Um motociclista morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira na Autoestrada 9 (A9) em Sintra, distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente ocorreu no sentido sul-norte ao quilómetro 6 da A9, indicou fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

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O alerta foi dado pelas 19h23 e do acidente resultou uma vítima mortal.

No local estiveram elementos dos bombeiros Queluz, do INEM, PSP e Brisa, no total de 16 operacionais, apoiados por sete viaturas.

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