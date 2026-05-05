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Motociclista morre em colisão com ligeiro em Sintra
05 mai, 2026 - 22:16 • Lusa
O acidente ocorreu no sentido sul-norte ao quilómetro 6 da A9.
Um motociclista morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira na Autoestrada 9 (A9) em Sintra, distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.
O acidente ocorreu no sentido sul-norte ao quilómetro 6 da A9, indicou fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.
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O alerta foi dado pelas 19h23 e do acidente resultou uma vítima mortal.
No local estiveram elementos dos bombeiros Queluz, do INEM, PSP e Brisa, no total de 16 operacionais, apoiados por sete viaturas.
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