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Dia Mundial da Língua Portuguesa

Presidente da República sublinha valor global e pluricontinental da língua portuguesa

05 mai, 2026 - 10:03 • Olímpia Mairos

As comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa decorrem em vários países lusófonos, celebrando a diversidade, vitalidade e projeção global de um idioma comum.

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O Presidente da República, António José Seguro, assinalou esta terça-feira o Dia Mundial da Língua Portuguesa, sublinhando a relevância cultural, histórica e estratégica do idioma comum a mais de 290 milhões de pessoas em todo o mundo.

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Em comunicado enviado às redações, o chefe de Estado destacou que a língua portuguesa é “herdeira de séculos de criatividade, história e diversidade” e representa uma realidade pluricontinental que une países e culturas.

“Unindo países e culturas espalhadas pelo mundo, a Língua Portuguesa é um instrumento de comunicação e influência, um ativo cultural, estratégico e económico, um tesouro que as vidas dos seus falantes não podem dispensar ou desvalorizar”, afirmou.

O Presidente evocou ainda a importância dos grandes nomes da literatura lusófona, referindo que o dia deve também celebrar os “fundadores e recriadores da nossa Língua”, como Luís de Camões, José Saramago, Jorge Amado, Mia Couto e Fernando Pessoa, entre outros.

“Se a eles coube enriquecer o idioma e diversificá-lo sem perder o essencial da sua identidade plural, a nós cabe defender essa herança e fazer com que o Português seja uma língua preparada para o futuro”, sublinhou.

Na mensagem, António José Seguro dirigiu-se ainda a autores, leitores, jornalistas, professores e estudantes, lembrando o seu papel essencial: “detêm um poder extraordinário: o de prolongar a vida da Língua Portuguesa e de, diariamente, a enriquecer no respeito pela sua história e pelos seus grandes criadores do passado e do presente”.

A concluir, destacou o papel agregador do idioma: “É na Língua Portuguesa que nos encontramos. É nela que somos quem somos.

As comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa decorrem em vários países lusófonos, celebrando a diversidade, vitalidade e projeção global de um idioma comum.

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