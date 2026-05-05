PSP tem "tolerância zero" perante alegações como a de tortura em esquadra de Lisboa

"Gostaria que não tivesse acontecido. Aconteceu" , admitiu, sublinhando que as alegações têm de ser investigadas e que situações deste tipo fazem parte da vida das instituições.

Ao lado do ministro da Administração Interna, Luís Neves , o diretor nacional reforçou que os cidadãos "podem continuar a confiar na Polícia de Segurança Pública" .

"A Polícia de Segurança Pública tem cerca de 20 mil homens e mulheres" que diariamente trabalham para manter Portugal entre os países mais seguros, afirmou Luís Carrilho , garantindo que "alegações de má conduta têm tolerância zero" . As declarações foram feitas à margem das comemorações do 18.º aniversário da Unidade Especial de Polícia , em Belas, Sintra.

O diretor nacional da PSP reiterou esta terça-feira que a instituição tem "tolerância zero" perante alegações de tortura de detidos na esquadra do Rato, em Lisboa, defendendo que os cidadãos "podem continuar a confiar" na polícia .

Entretanto, decorrem novas diligências de investigação ao caso de alegada tortura na esquadra do Rato, podendo resultar em mais detenções de polícias, segundo indicou o ministro da Administração Interna.

O governante esclareceu que os suspeitos são todos polícias no ativo, que poderão ter estado ligados a comportamentos desviantes ocorridos em 2024 e 2025.

Esta é a terceira operação policial desde julho de 2025, relacionada com alegações de tortura e violação de detidos, maioritariamente toxicodependentes, estrangeiros e sem-abrigo.

Na primeira operação, dois agentes da PSP (22 e 26 anos) foram detidos e vão a julgamento por crimes de tortura, violação e abuso de poder, conforme decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, a 27 de abril de 2026.

Posteriormente, em março de 2026, outros sete polícias foram detidos e encontram-se em prisão preventiva, aguardando o desfecho da investigação.

O caso, denunciado pela própria PSP, originou nove processos disciplinares e um processo de inquérito, incluindo a análise a agentes que assistiram e partilharam vídeos das agressões num grupo de WhatsApp, segundo o inspetor-geral da Administração Interna, Pedro Figueiredo.