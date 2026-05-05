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Recluso detido com droga, telemóvel, cartões SIM e cabos USB no organismo

05 mai, 2026 - 15:17 • Olímpia Mairos

Perante o perigo iminente para a vida do recluso, foi necessária uma intervenção cirúrgica de emergência para remover os objetos e o estupefaciente. O detido será agora presente ao DIAP da Guarda, onde o processo está a ser conduzido.

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A Polícia Judiciária (PJ) detetou, na segunda-feira, que um recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda regressava de uma saída precária com droga e vários objetos ilícitos ocultados no interior do organismo. O homem foi detido e no âmbito desta nova detenção terá de enfrentar um novo processo.

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De acordo com o comunicado da PJ, o suspeito transportava “cerca de 230 doses individuais de pólen de haxixe, além de um telemóvel, cartões SIM e cabos USB”, materiais que seriam destinados ao consumo e comercialização dentro do estabelecimento prisional.

A situação foi considerada de elevado risco clínico. “Perante o perigo iminente para a vida do recluso, foi necessária uma intervenção cirúrgica de emergência para remover os objetos e o estupefaciente”, explica a PJ.

As autoridades acreditam que a droga apreendida “representa uma quantidade significativa” e teria como destino “abastecer outros reclusos, sendo vendida a preços muito elevados” dentro do EP.

A PJ deixa ainda um alerta para este tipo de práticas. “O transporte de droga no interior do organismo pode provocar situações graves, incluindo overdose”, sublinha, acrescentando que a introdução de objetos “pode causar lesões irreversíveis, com consequências permanentes” na qualidade de vida.

A detenção ocorreu no âmbito de ações de vigilância e prevenção, realizadas “em estreita articulação com o Corpo da Guarda Prisional e a direção do estabelecimento”.

O detido será agora presente ao DIAP da Guarda, onde o processo está a ser conduzido.

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