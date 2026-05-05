Seixal e Barreiro ligados por barco a partir de junho

Miguel Pinto Luz sinalizou também que o Governo está a adquirir duas carruagens de reforço para o serviço ferroviário da Fertagus, indicando ser essencial para servir a margem sul.

Segundo o ministro das Infraestruturas, a operação elétrica da TTSL constitui "um forte contributo para o objetivo da descarbonização do transporte público, em particular do rio Tejo, e para a mobilidade sustentável de milhões de passageiros".

A população da margem sul, adiantou o governante, precisa mesmo deste serviço porque "a Fertagus (comboio da Ponte 25 de Abril) está a sofrer hoje de uma falta de material circulante gritante" que vai demorar algum tempo e que, por isso, o serviço fluvial pode ajudar na mobilidade entre as duas margens.

"Hoje viemos aqui comemorar os dois milhões de passageiros de um serviço inovador, que é a mobilidade elétrica também fluvial. É essencial perceber que foi um processo com sobressaltos mas que hoje está estabilizado", disse o ministro.

O anúncio foi feito durante a cerimónia oficial do 1.º aniversário da operação elétrica no Seixal , um evento que assinalou também o transporte de dois milhões de passageiros em navios elétricos da Transtejo Soflusa (TTSL).

"Hoje temos aqui uma novidade clara, que é o início do serviço em junho entre o Seixal e o Barreiro", disse Miguel Pinto Luz , adiantando que esta ligação permite colmatar uma falha na ligação entre as populações dos dois concelhos , que "estão tão perto", mas que, por ausência de uma ponte, têm de fazer um percurso longo para circular entre si.

O serviço de transporte fluvial vai fazer a ligação entre Seixal e Barreiro a partir de junho, unindo assim as populações dos dois concelhos do distrito de Setúbal, anunciou esta terça-feira o ministro das Infraestruturas e Habitação.

O presidente da Transtejo Soflusa, Rui Ribeiro Rei, explicou em declarações à agência Lusa que a ligação fluvial entre o Seixal, Barreiro e Lisboa começará inicialmente ao fim de semana, evoluindo depois para um serviço durante a semana com transporte de manhã, à tarde e à noite.

Rui Ribeiro Rei explicou que a ligação será Seixal-Barreiro-Lisboa (Cais do Sodré).

“É uma necessidade que os autarcas entendem e a população também e que, na realidade, a nossa ligação a Lisboa também pede. A Transtejo não tem que fazer só ligações ponto a ponto, ela tem que fazer várias ligações de ponto e ligações entre as margens. E neste caso é algo que se pede há muito tempo e que não foi implementado”, disse.

De acordo com dados da Transtejo-Soflusa, dos dois milhões de passageiros transportados em navios elétricos ao longo do último ano, 52% foram na travessia Cacilhas-Cais do Sodré.

Os restantes 48% que viajaram em navios elétricos fizeram-no na ligação entre Seixal-Cais do Sodré, que é 100% elétrica desde maio de 2025.

Desde novembro de 2025, a TTSL reforçou a ligação de Cacilhas com navios elétricos, tendo sido realizadas 10.289 viagens até abril.

Na rota Seixal-Cais do Sodré foram efetuadas 17.276 viagens entre maio de 2025 e abril deste ano e, na travessia Montijo-Cais do Sodré, a ligação elétrica está em fase experimental.

A empresa adianta em comunicado que os 10 navios elétricos em funcionamento ao serviço da TTSL, cada um com 540 lugares, “permitem melhorar a experiência da viagem fluvial, elevando o conforto e a segurança numa solução de transporte que é ambientalmente mais sustentável e que reduz os atuais custos de manutenção”.

Ainda segundo a TTSL, no último ano, a empresa deixou de consumir um milhão e 740 mil litros de gasóleo e evitou emissões de C02 equivalentes a 87 mil viagens de carro entre Lisboa e o Porto.

Em 2025, em termos globais, a TTSL transportou perto de 21 milhões de passageiros e os 30 navios realizaram 128 mil viagens, ambicionando a empresa chegar perto dos 25 milhões de utilizadores anuais.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas (Almada), Barreiro e Trafaria/Porto Brandão (Almada), no distrito de Setúbal, e Lisboa.