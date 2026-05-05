SIRESP: Novo sistema de comunicações só ficará operacional em 10 anos

Um novo sistema de comunicações de emergência só ficará operacional, pelo menos, daqui por 10 anos, indica o grupo de trabalho criado pelo Governo para encontrar uma alternativa ao SIRESP, num estudo apresentado esta terça-feira. Os especialistas propõem uma fase de transição entre o atual sistema e a futura rede de comunicações críticas, bem como a criação de uma entidade pública especializada. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As recomendações do grupo de trabalho criado pelo Governo há cerca de um ano para encontrar uma alternativa ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) foram hoje apresentadas no Ministério da Administração Interna (MAI) pelo coordenador da equipa, António Pombeiro. O grupo de trabalho propõe 33 recomendações para criar um sistema de comunicações críticas do Estado “soberano e resiliente” com base na análise dos eventos críticos, no levantamento de requisitos das entidades utilizadoras, que abrangeu forças de segurança, proteção civil, infraestruturas críticas e órgãos de soberania, e na avaliação dos modelos internacionais.

A proposta da equipa de trabalho passa por uma evolução progressiva para um sistema nacional de comunicações críticas de natureza híbrida, que combine, durante um período de transição, “a robustez e maturidade da rede Tetra com as novas capacidades das redes de banda larga 3GPP (4G/5G)”. Segundo o relatório, esta abordagem é idêntica à adotada por países como a Finlândia, França, Espanha, Suécia e Reino Unido. Atualmente, o SIRESP opera com base na tecnologia Tetra, servindo cerca de 53.000 utilizadores em mais de 200 entidades. A rede assenta numa arquitetura de quatro camadas: infraestrutura física (mais de 650 locais), transporte (circuitos terrestres e satélite), rede (equipamentos Tetra e de routing) e serviços (voz, mensagens, geolocalização e, em fase experimental, multimédia). Os peritos propõem para a fase de transição uma rede híbrida uma vez que a Tetra “continua a ser superior nas comunicações de voz crítica, na resistência a falhas de infraestrutura e no consumo energético” e “o 5G/MCX é superior em capacidade de dados, vídeo, integração de aplicações e interoperabilidade europeia”. Para o grupo de trabalho, a rede híbrida combina o melhor dos dois mundos durante o período de transição, sem colocar em risco as comunicações operacionais”. “A equipa de trabalho recomenda uma transição faseada do sistema atual tetra para uma arquitetura híbrida TetraTRA/3GPP MCX, sem disrupção do serviço”, frisam, defendendo a criação de uma entidade pública dedicada às comunicações críticas do Estado, com mandato para gerir a rede Tetra, implementar a futura rede híbrida 3GPP, e assegurar a gestão técnica do 112 e dos sistemas de aviso à população. Esta nova entidade deve ser distinta da atual empresa responsável pela manutenção e gestão do SIRESP e deve ter “autonomia operacional reforçada, capacidade de decisão rápida em contexto de crise, regime de recursos humanos adequado à captação de perfis técnicos altamente especializados, e pleno enquadramento no perímetro do Estado”. Segundo o relatório, esta entidade deverá ser criada como “ano zero” do processo de transição.